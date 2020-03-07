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Культура

11:05

Ночной концерт электронной музыки прошел на станции "Деловой центр"

культура транспорт метро

Ночной концерт электронной музыки устроили на станции "Деловой центр"

Ночь электронной музыки прошла на временно закрытой станции "Деловой центр" Солнцевский линии метро, передает телеканал Москва 24.

В ночь с 6 на 7 марта диджеи представили публике свои композиции в жанре хаус, а платформа закрытой станции превратилась для гостей мероприятия в музыкальную зону.

Выбор станции "Деловой центр" для проведения музыкальной ночи в подземке объяснили тем, что она временно закрыта для пассажиров. Кроме того, важную роль в выборе локации сыграли современный облик станции, ее вместительность и подходящая акустика.

Специально к мероприятию платформу станции оборудовали диджейскими установками и концертными акустическими системами.

Это далеко не первый перформанс на станции "Деловой центр". Там уже показывали ледовый балет, кино, устраивали fashion-шоу и даже
фестиваль экстремальных видов спорта.

С вводом станции "Деловой центр" БКЛ одноименную станцию Солнцевской линии временно закрыли.

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