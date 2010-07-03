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09:27

На фестивале короткометражных фильмов KONIK Film Festival представят 41 работу

культура фестивали

09:27

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Фото: facebook.com/Фестиваль Коник

С 7 по 11 августа в Москве пройдет VIII Российский фестиваль короткометражных фильмов KONIK. На этот раз площадками проведения станут четыре локации:

  • сад им. Н. Э. Баумана (ул. Старая Басманная, дом 15, метро "Курская");
  • ПКиО "Бабушкинский" (Менжинского, дом 6, строение 3, метро "Бабушкинская");
  • ПКиО "Фили" (Большая Филевская улица, 22, строение 8, метро "Багратионовская");
  • сквер Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" (Петроверигский переулок, 4, строение 1, метро "Китай-город").

Короткометражное кино, интеллектуальный продакшен нового поколения – перспективный формат кинематографа, набирающий популярность среди современной аудитории. Он требует особого мастерства со стороны авторов, задача которых – передать зрителям глубокий смысл за считанные минуты.

Миссия фестиваля – привлечь к короткометражному кино нового интеллигентного и креативного зрителя, а также популяризовать это направление среди людей разного возраста независимо от интересов и взглядов.

Открытие фестиваля состоится 7 августа в 19:30 в Сквере Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО". В этом году в составе жюри:

  • российский кинорежиссер и сценарист Александр Велединский;
  • советский и российский кинооператор, народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР Вадим Алисов;
  • советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Михаил Богдасаров;
  • продюсер и режиссер Илья Шерстобитов;
  • художник-постановщик Сергей Тырин.

"Для меня выбор жюри – это один из самых ответственных моментов в работе над организацией кинофестиваля, – говорит продюсер и основатель фестиваля Андрей Золотуха, – очень важно получить максимально объективные оценки и выявить победителей среди полутора десятков сильнейших работ. С такой непростой задачей могут справиться только настоящие профессионалы кинематографа".

В этом году участники будут бороться за победу в номинациях "Главный приз", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший монтаж".

Ознакомиться с полной программой и работами можно по ссылке.

Каждый год фестиваль набирает все больше заявок на участие, большее количество единомышленников и зрителей. Успех предыдущих лет позволил расширить географию мероприятия и проводить конкурс не только в Москве. В этом году к проекту присоединились Севастополь, Благовещенск и Кишинев (с датами и местами проведения можно ознакомиться на официальном сайте).

При поддержке правительства Москвы, столичного департамента культуры, Союза кинематографистов РФ, министерства культуры России и РОСИЗО.

культура фестивали

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