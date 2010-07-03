На фестивале короткометражных фильмов KONIK Film Festival представят 41 работу

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Фото: facebook.com/Фестиваль Коник
С 7 по 11 августа в Москве пройдет VIII Российский фестиваль короткометражных фильмов KONIK. На этот раз площадками проведения станут четыре локации:
Миссия фестиваля – привлечь к короткометражному кино нового интеллигентного и креативного зрителя, а также популяризовать это направление среди людей разного возраста независимо от интересов и взглядов.
Открытие фестиваля состоится 7 августа в 19:30 в Сквере Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО". В этом году в составе жюри:
В этом году участники будут бороться за победу в номинациях "Главный приз", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший монтаж".
Ознакомиться с полной программой и работами можно по ссылке.
При поддержке правительства Москвы, столичного департамента культуры, Союза кинематографистов РФ, министерства культуры России и РОСИЗО.
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