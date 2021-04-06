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Культура

15:39

Москва онлайн покажет иммерсивное шоу в антракте мюзикла "Шахматы"

культура Москва онлайн

Фото: пресс-служба Московского дворца молодежи/Юрий Богомаз

7 апреля в театре Московский дворец молодежи в антракте мюзикла "Шахматы" состоится специальное представление для зрителей. Съемочная группа Москвы онлайн покажет шоу, пообщается с гостями и продюсером "Бродвей Москва" Дмитрием Богачевым.

Мюзикл "Шахматы" – это история о любви, политике и шахматных баталиях, которые разворачиваются на фоне идеологического противостояния СССР и США.

Музыку написали авторы песен группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус, а либретто и стихи – автор текста рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда" Тим Райс. Режиссером отечественной версии мюзикла стал Евгений Писарев.

Смотрите прямую трансляцию 7 апреля в 20:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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