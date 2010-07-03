Хибла Герзмава даст в Кремле большой юбилейный гала-концерт

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19 января в Государственном Кремлевском дворце состоится гала-концерт "Хибла Герзмава и друзья". Среди гостей этого праздничного вечера – Анна Нетребко (сопрано), Денис Мацуев (фортепиано), Юсиф Эйвазов (тенор), Дмитрий Ульянов (бас), Владимир Спиваков, Чулпан Хаматова и многие другие.

Блистательная оперная дива, "золотое сопрано России", обладательница легкоузнаваемого голоса и яркого драматического таланта Хибла Герзмава уже давно не нуждается в особых представлениях. Она желанная гостья на самых именитых сценах мира, среди которых Метрополитен-опера и Королевский театр Ковент-Гарден, Венская опера и Карнеги-холл, оперные театры Парижа, Рима, Мюнхена, Мадрида и Барселоны. Известные дирижеры и режиссеры приглашают певицу для участия в своих постановках, а каждая новая роль в спектаклях ведущих российских театров (Большой театр, Мариинский театр, "родной" МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко) неизменно сопровождается шлейфом восторженных отзывов и неиссякаемым каскадом премий: две "Золотые маски", Casta Diva, BraVo, "Триумф", "Золотой Орфей"...

Большой юбилейный концерт "Хибла Герзмава и друзья" задуман как грандиозное театрализованное шоу, полное ярких эмоций и сюрпризов. Для зрителей этот вечер станет не только уникальной возможностью насладиться искусством блистательной Хиблы Герзмавы, но и редким шансом увидеть в одном проекте самых знаменитых артистов нашего времени. Поздравлять коллегу и подругу в Кремлевском дворце будет пианист-виртуоз Денис Мацуев, звезды мировой оперы Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Дмитрий Ульянов, скрипач и дирижер Владимир Спиваков, артистка и видный общественный деятель Чулпан Хаматова и многие другие.