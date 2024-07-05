Народная артистка СССР Лиана Исакадзе скончалась на 78-м году жизни

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Грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе ушла из жизни на 78-м году жизни, сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии, сославшись на членов ее семьи.

При этом родственники артистки не уточнили причины ее смерти.

Лиана Исакадзе родилась в Тбилиси 2 августа 1946 года. В 1968 году она окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, пройдя обучение по классу скрипки.

При жизни она являлась солисткой Московской филармонии. Ее скрипичный репертуар был основан на классической и романтической музыке, а также концертах Антонио Вивальди и произведениях грузинских композиторов XX века. Кроме того, Исакадзе неоднократно выступала за рубежом. При этом в период с 1964 по 1981 год артистка играла на скрипке Страдивари, которая была предоставлена ей в виде исключения Московской государственной коллекцией музыкальных инструментов.

В 1981–1996 годах она занимала должность художественного руководителя Грузинского камерного оркестра, который с 1990 года базировался в немецком городе Ингольштадт. С 1990-х годов Исакадзе преимущественно жила в Европе.

В 1988 году ей было присвоено звание народной артистки СССР. Исакадзе была обладательницей наких наград, как "Знак Почета" (1971) и грузинские ордена Чести (1998, 2002). Кроме того, скрипачка была удостоена Государственной премии Грузинской ССР имени Закария Палиашвили (1979) и Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели (1983).

