"НАШЕ радио" выпустило первый сериал в истории радиоиндустрии

Фото: пресс-служба "НАШЕ радио"
8 июня радиостанция "НАШЕ радио" представит слушателям первый собственный сериал под названием "День НАШЕго радио".
В ироничной манере он раскроет внутреннюю кухню популярного утреннего шоу "Подъемники" и других знаковых программ. Пилотный выпуск проекта увидит свет в Instagram-сообществе "НАШЕ" и в одноименном Youtube-канале утром 8 июня. В дальнейшем проект будет транслироваться эксклюзивно онлайн.
Главные герои сериала – те, кого нельзя отправить на "удаленку", и те, кого пощадил строгий режим самоизоляции.
Ведущие шоу "Подъемники" Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков невольно становятся участниками необычного эксперимента – теперь их день начинается с камеры смартфона, ведь лицам "НАШЕго радио" приходится фиксировать каждый свой шаг. Ведущие неотрывно снимают себя. И как же много, оказывается, интересных событий происходит в студии с 7.00 до 11.00, пока другие сотрудники радиостанции только собираются на работу. Зрители узнают, кто приезжает на работу раньше всех и сладко спит перед эфиром, у кого нет отбоя от поклонников и многие другие секреты.
У сериала имеются возрастные ограничения, контент доступен для просмотра аудитории 18+.
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