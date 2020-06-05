"НАШЕ радио" выпустило первый сериал в истории радиоиндустрии

Фото: пресс-служба "НАШЕ радио"

8 июня радиостанция "НАШЕ радио" представит слушателям первый собственный сериал под названием "День НАШЕго радио".

В ироничной манере он раскроет внутреннюю кухню популярного утреннего шоу "Подъемники" и других знаковых программ. Пилотный выпуск проекта увидит свет в Instagram-сообществе "НАШЕ" и в одноименном Youtube-канале утром 8 июня. В дальнейшем проект будет транслироваться эксклюзивно онлайн.

Главные герои сериала – те, кого нельзя отправить на "удаленку", и те, кого пощадил строгий режим самоизоляции.

Ведущие шоу "Подъемники" Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков невольно становятся участниками необычного эксперимента – теперь их день начинается с камеры смартфона, ведь лицам "НАШЕго радио" приходится фиксировать каждый свой шаг. Ведущие неотрывно снимают себя. И как же много, оказывается, интересных событий происходит в студии с 7.00 до 11.00, пока другие сотрудники радиостанции только собираются на работу. Зрители узнают, кто приезжает на работу раньше всех и сладко спит перед эфиром, у кого нет отбоя от поклонников и многие другие секреты.

У сериала имеются возрастные ограничения, контент доступен для просмотра аудитории 18+.