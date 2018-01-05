Рождественский фестиваль духовной музыки откроется в ММДМ в восьмой раз

Европейская духовная музыка разных веков и стилей, а также выступления уникальных коллективов ждут гостей VIII Московского рождественского фестиваля духовной музыки, приуроченного к празднованию Рождества Христова.

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Фестиваль пройдет в Московском международном Доме музыки с 11 по 24 января. В программе этого года − европейская духовная музыка разных стилей и веков, русская и западноевропейская духовная музыка, колядки, хоралы и многое другое. В концертах участвуют ведущие хоровые коллективы из России и других стран, а также звезды мировой музыкальной сцены.

Откроет форум старейший коллектив России, образованный почти три века назад, − Московский синодальный хор. Программа концерта будет посвящена русской духовной музыке, написанной на тексты псалмов, а в финале концерта прозвучит грандиозная "Симфония восхождения" митрополита Илариона, в исполнении которой примет участие Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского.

Концерт Альпийского мужского хора (Италия) подарит гостям фестиваля уникальную возможность услышать альпийские народные песни, которые ЮНЕСКО планирует занести в список Всемирного наследия. В Москве коллектив выступит впервые.

Кроме того, на фестивале также появится Хор мальчиков монастыря Эскориал из Испании, основанный королем Филиппом II в 1567 году. До сих пор коллектив участвует во всех праздничных службах испанского собора, воскресных мессах и выступает перед именитыми гостями королевской четы.

Важным событием Рождественского фестиваля станет и выступление двух московских церковных хоров − Данилова и Новоспасского монастырей. В их исполнении прозвучат духовные сочинения Гречанинова, Чеснокова, Кастальского, Рахманинова, Третьякова, обработки романсов и русских народных песен.

Дополнительная информация и билеты доступны на странице мероприятия.

Художественные руководители музыкального форума − президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков и председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. Фестиваль проводится с высочайшего благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.