Москва онлайн покажет красную ковровую дорожку в честь премьеры кинокомедии "Праздники"

Фото: кадр из фильма "Праздники"; режиссер – Борис Дергачев; производство – Good Story Media

5 сентября в киноцентре "Октябрь" пройдет закрытый показ кинокомедии Бориса Дергачева "Праздники". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова побывают на красной ковровой дорожке и пообщаются с создателями картины.

Главные роли в комедии исполнили Мария Аронова и Виталий Хаев.

Премьеру планируют посетить Карина Кокс, Надя Джабраилова, Прохор Шаляпин, Анастасия Волочкова, Александр Пташенчук, Екатерина Решетникова, Григорий Верник, Мария Янычева, Мария Погребняк и другие.

В прокат фильм выйдет 7 сентября.

Смотрите прямую трансляцию 5 сентября в 19:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.