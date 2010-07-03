Гарик Сукачев завершит серию летних концертов "Крыша 24"

11 июля телеканал Москва 24 закрывает сезон концертов под открытым небом "Крыша 24".
Этим летом в проекте приняли участие звезды нескольких поколений: живые выступления легендарных групп "Чайф" и "Мумий Тролль" смотрели в онлайн-трансляции Москвы 24 от Владивостока до Калининграда.
Пятый, юбилейный сезон проекта завершится под композиции одного из самых эпатажных рокеров российской эстрады – Гарика Сукачева. Его хиты прозвучат в прямом эфире телеканала Москва 24 11 августа в 20:00, сразу после выпуска вечерних новостей.
В прошлых сезонах в рамках проекта выступили Therr Maitz, BrainStorm, A’Studio, Guru Groove Foundation, Uma2rman, Noize MC, оркестр Большого театра, Billy’s Band, Ёлка, "Би-2", "Моральный кодекс", "Несчастный случай" и "Диана Арбенина. Ночные снайперы".
История проекта началась с еженедельных концертов в программе "Живой звук" на телеканале Москва 24. Цикл летних музыкальных концертов под общим названием "Крыша 24" стартовал в 2015 году, объединив на своей площадке известных российских исполнителей и сохранив главное – живой звук и чистые эмоции.
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