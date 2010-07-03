Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:28

Гарик Сукачев завершит серию летних концертов "Крыша 24"

культура город концерты

12:28

Поделиться в социальных сетях:

Фото: предоставлено пресс-службой артиста

11 июля телеканал Москва 24 закрывает сезон концертов под открытым небом "Крыша 24".

Этим летом в проекте приняли участие звезды нескольких поколений: живые выступления легендарных групп "Чайф" и "Мумий Тролль" смотрели в онлайн-трансляции Москвы 24 от Владивостока до Калининграда.

Пятый, юбилейный сезон проекта завершится под композиции одного из самых эпатажных рокеров российской эстрады – Гарика Сукачева. Его хиты прозвучат в прямом эфире телеканала Москва 24 11 августа в 20:00, сразу после выпуска вечерних новостей.

В прошлых сезонах в рамках проекта выступили Therr Maitz, BrainStorm, A’Studio, Guru Groove Foundation, Uma2rman, Noize MC, оркестр Большого театра, Billy’s Band, Ёлка, "Би-2", "Моральный кодекс", "Несчастный случай" и "Диана Арбенина. Ночные снайперы".

История проекта началась с еженедельных концертов в программе "Живой звук" на телеканале Москва 24. Цикл летних музыкальных концертов под общим названием "Крыша 24" стартовал в 2015 году, объединив на своей площадке известных российских исполнителей и сохранив главное – живой звук и чистые эмоции.

Официальный спонсор мероприятия ПАО Сбербанк.

культура город концерты

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика