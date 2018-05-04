Музей современной истории России можно будет посетить со скидкой

04 мая 2018, 13:14
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Музей современной истории России предоставит посетителям скидки на билеты в преддверии Дня Победы. Экспозицию музея можно будет посетить о специальной льготной цене − 100 рублей. Акция будет действовать в течение трех дней − 6,7 и 8 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Кроме того, в предпраздничные дни гости музея смогут послушать песни военных лет и получить в качестве сувенира поздравительную открытку "9 Мая. Праздник Победы над фашистской Германией". Ее выпустили ограниченным тиражом по образцу оригинальной открытки 1947 года из фондов музея.
В преддверии Дня Победы посетителям представят уникальную коллекцию живописи на тему Великой Отечественной войны, которая обычно скрыта от глаз публики в музейных запасниках. Среди живописных полотен, созданных в военные годы и в последующие десятилетия, − "Защитники Брестской крепости" Петра Кривоногова, "Праздник Победы" Владимира Штраниха и "Родная земля" Юрия Непринцева.
В музее также прозвучат документальные аудиозаписи военных лет, включая рассказ маршала Ивана Конева о боях за освобождение Чехословакии, оперативную сводку Юрия Левитана о взятии Берлина и историю легендарного снайпера Людмилы Павличенко об обороне Севастополя.
После осмотра экспозиции все желающие смогут написать небольшое эссе о том, что для них значит День Победы, а затем опустить его в специальный ящик в одном из музейных залов или отправить на электронную почту музея.
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