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04 марта 2013, 16:06

Культура

В "Коломенском" 16 марта покажут оперу-сказку "Снегурочка"

Оперу-сказку Н.А.Римского-Корсакова "Снегурочка" можно будет увидеть в музее-заповеднике "Коломенское" 16 марта, информирует пресс-служба столичного департамента культуры.

"Оптимистическая идея оперы - прославление могущественных животворных сил природы, несущих людям счастье - коренится в народной поэзии. "Снегурочка" воплощает вместе с тем мысль о великой преображающей силе искусства", - говорится в сообщении.

Как считал композитор, в опере противопоставлены два мира - реальный и фантастический, олицетворяющий "вечные, периодически выступающие силы природы".

Сказка-опера прозвучит в исполнении Московского ансамбля духовной музыки "Благовест" под руководством заслуженной артистки России Галины Кольцовой, добавили в ведомстве.

Стоимость билета составляет 250 рублей.

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