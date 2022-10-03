Marvel представила трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"

Видео: YouTube/Marvel Entertainment

Американская студия Marvel опубликовала на видеохостинге YouTube очередной трейлер предстоящего фильма "Черная Пантера: Ваканда навсегда".

В видео впервые показали Рири Уильямс – героиню, которой пророчат место Железного Человека в "Мстителях". Кроме того, в конце ролика представили новую Черную Пантеру. Предполагается, что ее роль возьмет на себя Шури – родная сестра короля Т’Чаллы.

Американский актер Чедвик Боузман, сыгравший Черную Пантеру в киновселенной, умер на 43-м году жизни. У артиста обнаружили рак толстой кишки третьей стадии. Затем онкология перешла в четвертую стадию. Все эти годы Боузман боролся с заболеванием.

Ранее сообщалось, что сценарист Джефф Лавнесс, известный своей работой над анимационным сериалом "Рик и Морти", напишет сценарий для предстоящей картины Marvel "Мстители: Династия Канга". Он уже работал с франшизой. Лавнесс написал сценарий для фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

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