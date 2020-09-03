Москва 24: "Спасская башня" пройдет на площади Главного храма Вооруженных сил РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
6 сентября участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" выступят на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.
Мероприятие откроет центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ. Впервые с отдельным номером выступит показательный оркестр МЧС России.
От Минобороны на Соборную площадь выйдут центральный концертный образцовый оркестр военно-морского флота Российской Федерации имени Римского-Корсакова, военный оркестр (Московского гарнизона) и рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
Еще один дебютант фестиваля – сводный оркестр воздушно-десантных войск. Он выступит вместе с ансамблем песни и пляски ВДВ и ротой почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" обычно проходит на Красной площади. В этом году его отменили из-за пандемии коронавируса.
Смотрите трансляцию 6 сентября в 20:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться, благодарим за понимание.
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