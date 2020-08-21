Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" на Красной площади отменили из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте мероприятия.

"Руководство города уведомило организаторов Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" об отмене мероприятия на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 года", – сообщили организаторы.

Он состоится с 27 августа по 5 сентября 2021 года. В настоящий момент его проведение невозможно в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий в Москве.

Сообщается, что все, кто приобрел билеты на фестиваль, получат возврат денежных средств в течение 10 дней. Они будут переведены на банковскую карту, с которой осуществлялась покупка. В случае приобретения билетов в кассах необходимо подать заявление в кассу "Цветной бульвар".

"Исчерпывающая информация, касающаяся способов и сроков возвращения денежных средств, размещена на официальном сайте фестиваля spasstower.ru", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с ограничениями в Москве пройдет и День города, запланированный на 5 и 6 сентября. В частности, отменены масштабные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. Праздник проведут в парках, на районных площадках и в культурных учреждениях.

Заявив об этом решении, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что власти хотели бы провести полномасштабный праздник, однако ситуация с коронавирусом в столице пока этого не позволяет.