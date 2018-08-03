Прощание с актером Юрием Мартыновым пройдет в клинике имени Семашко

Фото: www.kino-teatr.ru
Прощание с заслуженным артистом России Юрием Мартыновым, который скончался 2 августа в возрасте 84 лет, состоится в клинике имени Семашко. Церемония пройдет в закрытом режиме, сообщает пресс-служба Государственного театра киноактера.
"Прощание с Юрием Федоровичем Мартыновым пройдет в субботу, 4 августа, в клинике им. Семашко", – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС. "Время не уточняется", – добавили в театре.
По данным пресс-службы, прощание и похороны не будут носить публичный характер.
Юрий Мартынов умер на 85-м году жизни 2 августа.
Он работал в Государственном театре киноактера с 1960 года, а также снялся более чем в 120 кинолентах. В их числе – такие любимые многими картины, как "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", а также "Гусарская баллада", "Тот самый Мюнхгаузен", "Адъютант его превосходительства" и "Барышня-крестьянка".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: