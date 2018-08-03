Прощание с актером Юрием Мартыновым пройдет в клинике имени Семашко

Прощание с заслуженным артистом России Юрием Мартыновым, который скончался 2 августа в возрасте 84 лет, состоится в клинике имени Семашко. Церемония пройдет в закрытом режиме, сообщает пресс-служба Государственного театра киноактера.

"Прощание с Юрием Федоровичем Мартыновым пройдет в субботу, 4 августа, в клинике им. Семашко", – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС. "Время не уточняется", – добавили в театре.

По данным пресс-службы, прощание и похороны не будут носить публичный характер.

Юрий Мартынов умер на 85-м году жизни 2 августа.

Он работал в Государственном театре киноактера с 1960 года, а также снялся более чем в 120 кинолентах. В их числе – такие любимые многими картины, как "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", а также "Гусарская баллада", "Тот самый Мюнхгаузен", "Адъютант его превосходительства" и "Барышня-крестьянка".