В Москве отменили концерт Bjork

Фото: instagram.com/bjork

Концерт исландской певицы Bjork, запланированный на 8 июня, не состоится в Москве. Об этом сообщает концертное агентство SAV Entertainment на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Концерт Bjork, запланированный на 8 июня в Crocus City Hall, отменяется", – говорится в публикации.

Причину отмены агентство не уточняет.

Ранее свои концерты в России отменили и другие зарубежные певцы и группы. Свои решения они объяснили нынешней ситуацией на Украине. Так, в Москве не выступит американская панк-рок-группа Green Day. Аналогичные решения приняли Franz Ferdinand и The Killers. От выступления на фестивале Park Live отказался также рок-вокалист Игги Поп и многие другие исполнители.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

