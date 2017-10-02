Николай Караченцов остается в Склифосовского в состоянии средней тяжести

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Актер Николай Караченцов находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает Агентство "Москва".
Как отметили в НИИ имени Н.Склифосовского, температура актера нормальная, однако он по-прежнему остается в больнице.
72-летнего актера госпитализировали 18 сентября. По словам сына актера, это было связано с плановым обследованием.
Спустя три дня его перевели в реанимацию в тяжелом состоянии. После состояние Караченцова улучшилось, он был переведен из реанимации в обычную палату в состоянии средней тяжести.
В феврале этого года актер также был госпитализирован после ДТП в Подмосковье. Актер возвращался в Москву на автомобиле, за рулем которого находилась супруга артиста – Людмила Поргина. На перекрестке в их автомобиль Toyota влетела "ГАЗель".
Как позднее выяснила полиция, Поргина в момент столкновения была пьяна. Суд оштрафовал женщину и лишил ее прав, однако, пострадавшую сторону это наказание не устроило, и она подала апелляцию.
Журналисты телеканала Москва 24 навестили актера на его даче и лично убедились в неплохой физической форме и самочувствии известного артиста.
Журналисты застали артиста во время занятий физическими упражнениями, которые Караченцов делает с помощью медсестры. Корреспонденту также удалось с ней пообщаться и узнать о состоянии актера.
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