Николай Караченцов остается в Склифосовского в состоянии средней тяжести

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Актер Николай Караченцов находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает Агентство "Москва".

Как отметили в НИИ имени Н.Склифосовского, температура актера нормальная, однако он по-прежнему остается в больнице.

72-летнего актера госпитализировали 18 сентября. По словам сына актера, это было связано с плановым обследованием.

Спустя три дня его перевели в реанимацию в тяжелом состоянии. После состояние Караченцова улучшилось, он был переведен из реанимации в обычную палату в состоянии средней тяжести.

В феврале этого года актер также был госпитализирован после ДТП в Подмосковье. Актер возвращался в Москву на автомобиле, за рулем которого находилась супруга артиста – Людмила Поргина. На перекрестке в их автомобиль Toyota влетела "ГАЗель".

Как позднее выяснила полиция, Поргина в момент столкновения была пьяна. Суд оштрафовал женщину и лишил ее прав, однако, пострадавшую сторону это наказание не устроило, и она подала апелляцию.

Журналисты телеканала Москва 24 навестили актера на его даче и лично убедились в неплохой физической форме и самочувствии известного артиста.

Журналисты застали артиста во время занятий физическими упражнениями, которые Караченцов делает с помощью медсестры. Корреспонденту также удалось с ней пообщаться и узнать о состоянии актера.