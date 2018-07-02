"Ночь кино" пройдет в России 25 августа

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 25 августа, заявили в Министерстве культуры РФ. В ведомстве уточнили, что тему акции и программу 2018 года определят позднее, сообщает ТАСС.

Акция первые прошла летом 2016 года, ее поддержали Фонд кино и Минкульт, они же стали организаторами. В кинотеатрах и музеях во время "Ночи кино" проходят концерты и кинопоказы.

В 2017 году в Москве в акции участвовали более 35 тысяч человек. По всему городу прошли 446 мероприятий. Столичную акцию посвятили 870-летию Москвы. В кинозалах прошли предпремьерные показы картин "Аритмия", "Гоголь. Начало" и "Про любовь. Только для взрослых".