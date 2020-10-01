Фанаты "Нашествия" выбрали дату проведения фестиваля в 2021 году

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля
Фестиваль "Нашествие" в 2021 году пройдет с 23 по 25 июля. За эти даты проголосовало большинство участников опроса, проведенного на сайте мероприятия. Всего участие в голосовании приняли более 100 тысяч человек.
По решению оргкомитета "Нашествия" даты фестиваля впервые решили выбрать путем голосования среди гостей фестиваля. В 2020 году "Нашествие" перенесли в связи с эпидемиологической ситуацией.
"В этом году мы полностью перешли на электронные билеты, внедряем сервисы, позволяющие управлять своим билетом и пребыванием на фестивале online. Нашим зрителям это нравится, так как заметно упрощает жизнь и делает более эффективной подготовку фестиваля. Поэтому и выбор дат фестиваля мы также предложили сделать online. Большинство проголосовало за 23–25 июля, и мы с благодарностью принимаем эти даты. А наш стратегический курс на цифровизацию "Нашествия" продолжится и дальше", – рассказала управляющий фестивалем Евгения Киселева.
Голосование по выбору новых дат "Нашествия-2021" проходило на официальном сайте фестиваля в течение двух недель.
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