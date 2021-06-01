Москва онлайн покажет выступление Владимира Машкова на фестивале "Большая перемена"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

1 июня, в Международный день защиты детей, в Парке Горького пройдет Всероссийский фестиваль "Большая перемена". На сцене лектория выступит художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Он поговорит с молодежью о силе творчества, вдохновении и успехе.

На счету Владимира Машкова огромное количество ролей в театре и кино. Из самых известных фильмов можно отметить кинокартины "Экипаж", "Дуэлянт", "Движение вверх". Владимир Машков является лауреатом премий "Ника", "Золотой орел", "ТЭФИ", "Хрустальная Турандот".

Смотрите трансляцию 1 июня в 11:45 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.