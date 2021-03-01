Танго-спектакль "Биение. Сердце. Биение" пройдет в Vegas City Hall

Фото: "ПМ13-Проджект"

В Vegas City Hall 18 марта состоится премьера танго-спектакля "Биение. Сердце. Биение" от команды Tango Banda. Премьеру отложили из-за пандемии, но создатели и участники постановки подтверждают, что за это время их запасы креативной энергии лишь увеличились, а желание показать спектакль зрителям и передать им свою искреннюю любовь к танго стало многократно сильнее.

Режиссер-постановщик спектакля – режиссер, сценарист и продюсер, лауреат премии "ТЭФИ" Феликс Михайлов. В центре внимания – аргентинское танго, самый страстный в мире танец. На языке танго будут рассказаны захватывающие истории о любви. Их героини – женщины с разными судьбами и характерами. Жизнь каждой из героинь меняется, когда на горизонте появляется мужчина мечты.



В спектакле участвуют лучшие в стране танцоры танго – чемпионы России и Европы, призеры международных соревнований, участники мировых чемпионатов, звезды популярного проекта "Танцы на ТНТ".