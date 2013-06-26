26 июня 2013, 12:40Происшествия
Офицера московской полиции задержали за избиение задержанного
Участковый уполномоченный по району Нагорный на юге Москвы задержан за избиение задержанного.
Как было установлено в ходе проверки, старший лейтенант полиции и двое его коллег в опорном пункте охраны порядка "нанесли телесные повреждения гражданину", тем самым превысив служебные полномочия, сообщает пресс-служба столичной полиции.
В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой виновные будут уволены, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, будет освобожден от занимаемой должности заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Нагорному району.
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