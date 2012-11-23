Задержан коммерсант, вымогавший у предпринимателей взятки

В Москве по подозрению в посредничестве во взяточничестве задержан предприниматель. Мужчина представлялся доверенным лицом сотрудников Федеральной таможенной службы России (ФТС) и требовал деньги за сокрытие нарушений.

Мошенник вымогал у предпринимателя 350 тысяч долларов и был задержан в ресторане во время передачи первых 100 тысяч долларов, сообщает ГУЭБиПК МВД России.

В отношении 31-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Кроме того, в деле фигурирует сотрудник службы "К" ГУБК ФТС России. В отношении него собраны материалы, подтверждающие получение взяток за прекращение оперативных разработок. Следствие продолжается.