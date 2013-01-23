Против полицейских, пытавших подозреваемых током, возбудили дело

Против полицейских подмосковного Ступино, которые избивали подозреваемых и пытали их током, возбуждено уголовное дело. Деятельностью ступинских правоохранителей заинтересовались сотрудники Следственного комитета России.

Проводит служебную проверку и подмосковная полиция. Если информация подтвердится, сотрудники полиции, участвовавшие в "выбивании" показаний, будут привлечены к ответственности.

Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Напомним, несколько жителей Ступино заявили, что оперативники избивали подозреваемых в ходе допросов и пытали их током, чтобы добиться признательных показаний. От действий полицейских пострадал 17-летний подросток, который в настоящий момент находится в больнице. Известно и еще об одном травмированном.

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