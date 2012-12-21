Бывший оперуполномоченный УВД обвиняется в разбойном нападении

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование дела в отношении бывшего оперуполномоченного УВД по Мытищинскому району Московской области Дмитрия Клыканова.

Как сообщает пресс-служба СК, он обвиняется в разбое, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

26 апреля 2009 года на 91-м километре автострады "Крым", на территории Серпуховского района Московской области Клыканов вместе с подельниками – оперуполномоченным ФСБ, двумя сотрудниками группы немедленного реагирования и инспектором ДПС ограбил автомобиль Mercedes , в котором двое мужчин перевозили 30 миллионов рублей.

В результате оперативно-следственных мероприятий все подозреваемые, кроме Клыканова, были задержаны. Оперуполномоченный был объявлен в розыск и найден только в 2011 году.

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