21 декабря 2012, 16:44Происшествия
Бывший оперуполномоченный УВД обвиняется в разбойном нападении
Сотрудники Следственного комитета завершили расследование дела в отношении бывшего оперуполномоченного УВД по Мытищинскому району Московской области Дмитрия Клыканова.
Как сообщает пресс-служба СК, он обвиняется в разбое, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.
26 апреля 2009 года на 91-м километре автострады "Крым", на территории Серпуховского района Московской области Клыканов вместе с подельниками – оперуполномоченным ФСБ, двумя сотрудниками группы немедленного реагирования и инспектором ДПС ограбил автомобиль Mercedes , в котором двое мужчин перевозили 30 миллионов рублей.
В результате оперативно-следственных мероприятий все подозреваемые, кроме Клыканова, были задержаны. Оперуполномоченный был объявлен в розыск и найден только в 2011 году.
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