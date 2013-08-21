В подпольном кондитерском цехе под Люберцами задержаны 30 мигрантов

Полицейские в городе Дзержинский под Люберцами задержали 30 иностранцев, которые жили там же, где и работали, - в подпольном цехе, который производил кондитерские изделия, а также полиэтиленовые пакеты и рыбные пресервы.

Задержанные доставлены в УФМС по Московской области для проверки законности нахождения на территории России, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ – незаконное пересечение государственной границы РФ.

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