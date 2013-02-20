Грабитель с подельником избил арендаторов своей квартиры

Московские сыщики задержали двоих грабителей, которые напали на арендаторов квартиры одного из преступников. Как сообщает московский главк МВД, злоумышленники были доставлены в отделение на следующий день после ограбления.

18 февраля в полицию обратились двое мужчин, которые заявили о том, что их ограбили. По данным потерпевших, они снимают квартиру на улице Новая Башиловка. По окончании срока аренды к ним пришел хозяин квартиры со своим знакомым и заявил о том, что жильцы украли телевизор.

Преступники требовали 150 тысяч рублей за отказ от возбуждения уголовного дела. После этого они избили потерпевших, забрали у них мобильные телефоны и пять тысяч рублей, после чего скрылись.

Подозреваемые, которые оказались уроженцами Кавказа, были задержаны на соседней улице. По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

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