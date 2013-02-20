20 февраля 2013, 14:21Происшествия
Грабитель с подельником избил арендаторов своей квартиры
Московские сыщики задержали двоих грабителей, которые напали на арендаторов квартиры одного из преступников. Как сообщает московский главк МВД, злоумышленники были доставлены в отделение на следующий день после ограбления.
18 февраля в полицию обратились двое мужчин, которые заявили о том, что их ограбили. По данным потерпевших, они снимают квартиру на улице Новая Башиловка. По окончании срока аренды к ним пришел хозяин квартиры со своим знакомым и заявил о том, что жильцы украли телевизор.
Преступники требовали 150 тысяч рублей за отказ от возбуждения уголовного дела. После этого они избили потерпевших, забрали у них мобильные телефоны и пять тысяч рублей, после чего скрылись.
Подозреваемые, которые оказались уроженцами Кавказа, были задержаны на соседней улице. По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
Сайты по теме
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!