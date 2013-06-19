Ювелирный салон ограблен на северо-востоке Москвы

На севере Москвы ограблен ювелирный магазин

Пятеро неизвестных в масках ограбили ювелирный салон на северо-востоке Москвы. Полиция ведет розыск злоумышленников.

Налетчики, угрожая персоналу предметом, похожим на пистолет, разбили витрины, похитили ювелирные украшения, после чего скрылись.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Сумма ущерба устанавливается. Полиция разыскивает налетчиков.

Напомним, что 9 апреля аналогичное преступление было совершено на юго-западе Москвы. На Ленинском проспекте неизвестный ворвался в помещение ювелирного салона, связал сотрудницу скотчем, после чего вынес ювелирные украшения.

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