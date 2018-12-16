В Москве у пенсионера украли часы на 8 миллионов рублей

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Тверском районе Москвы у пенсионера украли пять пар наручных швейцарских часов стоимостью 8,5 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на столичное МВД сообщает Агентство "Москва".

Кража произошла в период с 28 октября по 13 декабря в квартире одного из домов на Большой Дмитровке. Потерпевшим оказался мужчина 1961 года рождения. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В начале ноября в столице задержали 21-летнего мужчину за кражу картин и драгоценностей из частной коллекции.