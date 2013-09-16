16 сентября 2013, 09:58
Столичные полицейские задержали с поличным банду грабителей. Подозреваемые совершили разбойное нападение на охранника автосалона и пытались вынести сейф с деньгами.
Задержанные пытались ограбить один из автосалонов, расположенный в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Правоохранители вышли на след злоумышленников при отработке оперативной информации. Полицейским стало известно, что участники межэтнической преступной группировки собираются произвести очередной налет, сообщает пресс-служба МВД России.
Злоумышленники планировали ограбить автосалон. Для обеспечения безопасности роль сторожа салона сыграл сотрудник полиции.
В ночь с 13 на 14 сентября двое налетчиков ворвались в помещение автосалона, где угрожая "сторожу" пистолетом, пытались вынести сейф с деньгами. Нападавшие были задержаны нарядом СОБР. У злоумышленников обнаружили травматический пистолет "Roober" с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами и боеприпасы к нему.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение". Нападавшие содержатся под стражей. Полиция устанавливает личность других членов преступной группы.
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