Двое злоумышленников пытались ограбить автосалон на юге-востоке Москвы

Столичные полицейские задержали с поличным банду грабителей. Подозреваемые совершили разбойное нападение на охранника автосалона и пытались вынести сейф с деньгами.

Задержанные пытались ограбить один из автосалонов, расположенный в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Правоохранители вышли на след злоумышленников при отработке оперативной информации. Полицейским стало известно, что участники межэтнической преступной группировки собираются произвести очередной налет, сообщает пресс-служба МВД России.

Злоумышленники планировали ограбить автосалон. Для обеспечения безопасности роль сторожа салона сыграл сотрудник полиции.

В ночь с 13 на 14 сентября двое налетчиков ворвались в помещение автосалона, где угрожая "сторожу" пистолетом, пытались вынести сейф с деньгами. Нападавшие были задержаны нарядом СОБР. У злоумышленников обнаружили травматический пистолет "Roober" с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами и боеприпасы к нему.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение". Нападавшие содержатся под стражей. Полиция устанавливает личность других членов преступной группы.