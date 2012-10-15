На северо-востоке Москвы ликвидировали наркопритон

Московские полицейские ликвидировали наркопритон в квартире дома №8 по улице Минусинской. По информации оперативников, здесь производилось и продавалось наркотическое средство кустарного производства - метамфетамин, информирует пресс-группа УВД по СВАО.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в квартире проживает 50-летний мужчина, неоднократно судимый за сбыт наркотиков.

"Когда оперативники проникли в квартиру, там находился хозяин притона и трое молодых людей, которые были в состоянии наркотического опьянения. В ходе осмотра в нарколаборатории было обнаружено несколько десятков использованных шприцев, емкости с наркотиком и различные производные для его приготовления, а также сверток с марихуаной", - говорится в сообщении.

В отношении хозяина квартиры следователи возбудили уголовное дело по статье об организации и содержании притонов для потребления наркотиков.

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