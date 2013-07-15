Начальник УВД по городу Химки понесет наказание за нелегальные казино

Химкинская городская прокуратура внесла представление начальнику УМВД по городу за бездействие его подчиненных - некоторые сотрудники не приняли мер к закрытию нелегальных казино.

Деятельность игровых клубов была пресечена в ходе прокурорской проверки. Также было установлено, что отдельные сотрудники полиции не принимали мер по пресечению незаконной игорной деятельности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области.

В связи с этим химкинский городской прокурор внес начальнику УМВД представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого четыре должностных лица, в том числе руководители двух подразделений, привлечены к дисциплинарной ответственности.