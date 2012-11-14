У предпринимателя в Москве отобрали 17 шуб

Грабитель, напавший на предпринимателя в Москве, отнял у него 17 шуб. С заявлением в полицию обратился замдиректора фирмы по продаже меховых изделий.

Он рассказал, что вечером 13 ноября в Юрьевском переулке после ДТП неизвестный ударил его по голове и забрал из багажника машины 6 норковых шуб и 11 шуб из меха бобра. Преступник скрылся с награбленным автомобиле ВАЗ-2109 темного цвета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "грабеж".

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