По факту поножовщины в трамвае возбуждено уголовное дело

По факту поножовщины в московском трамвае возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту поножовщины в трамвае. 12 ноября безбилетники напали на пассажиров на остановке "ДК "Компрессор" по шоссе Энтузиастов.

Напомним, на одной из остановок через заднюю дверь в трамвай вошли пятеро мужчин. Пассажиры возмутились тем, что нарушители не заплатили за проезд. Безбилетники же достали ножи и ранили троих пассажиров. Одного из пострадавших ударили по голове, предположительно, рукояткой пистолета, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Полицейские разыскивают злоумышленников, следствие продолжается.

Всех очевидцев просят обратиться по телефонам: 8 (499) 369-08-22, 8(499) 369-19-12 или 02.