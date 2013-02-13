В Москве закрыли четыре нелегальных игорных клуба

С 8 по 11 февраля МВД провело в столице рейд по выявлению и пресечению деятельности нелегальных игорных заведений. В результате были закрыты подпольные клубы на Шарикоподшипниковской, улице, а также улицах Сайкина, Южнопортовой и Велозаводской.

Эти заведения размещались в помещениях букмекерских контор, внутри которых находился еще один зал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Организаторам незаконного бизнеса, которых разыскивают полицейские, грозит административное наказание.