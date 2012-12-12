Подпольный цех по производству стройматериалов ликвидирован в Москве

Московские полицейские закрыли подпольное производство стройматериалов. В ходе проверки им удалось обнаружить склад и нелегальный цех в подвале жилого дома на Каширском шоссе.

Производители поддельных стройматериалов соблюдали конспирацию и работали только с проверенными клиентами.

Во время контрольной закупки оперативники приобрели 280 канистр древозащитного препарата с документами, заверенными печатью несуществующей организации. Образцы были отправлены на исследование, которое показало, что продукция не соответствует стандартам.

Организатор незаконного бизнеса — приезжий из Армении Меружан Петросян - был неоднократно судим у себя на родине. В Москве он также привлекался к ответственности за незаконное использование товарного знака при производстве строительных материалов, сообщает пресс-служба УЭБиПК ГУ МВД по Москве.

На его подпольном предприятии трудились граждане Армении и Таджикистана, а оборудование для приготовления строительных смесей было сделано кустарным способом. Готовую продукцию хранили в подвалах гаражей. Там оперативники нашли грунтовую смесь, отбеливатели для древесины, штукатурку, древозащитные и другие препараты. Все материалы по фиктивным документам поступали на столичные прилавки.

Сейчас полицейские проверяют, на каком основании Меружан Петросян получил доступ к помещениям в жилом доме. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное использование товарного знака".