Таксист-частник напал с ножом и ограбил пассажира

Таксист-частник напал с ножом на петербуржца в салоне автомобиля и украл у него два ноутбука, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В ночь на четверг 31-летний житель Санкт-Петербурга остановил попутку в столичном районе Сокольники, чтобы добраться до места своего проживания в столице. Во время поездки водитель кавказской внешности, увидев, что при пассажире имеется дорогостоящая аппаратура, несколько раз ударил того ножом, после чего выкинул из машины на Оленьем Валу и скрылся, прихватив два ноутбука", - уточнили в ведомстве.

Как передает "[URLEXTERNAL=http://interfax.ru]Интерфакс"[/URLEXTERNAL], очевидцы произошедшего вызвали карету "скорой помощи" и сообщили в полицию номер автомобиля, из которого выпал раненый.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний гражданин Азербайджана.