В подмосковном гаражном боксе нашли 400 литров поддельного алкоголя

В одном из гаражных боксов села Малое Брянцево в ходе профилактической проверки полицейские обнаружили подпольное производство алкоголя. Там изготавливали коньяк, бренди и различные вина.

В складском помещении площадью около 500 квадратных метров находились 800 бутылок спиртосодержащей продукции емкостью 0,5 литра и упаковочная тара. Документов, подтверждающих легальность продукции, не было.

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России "Подольское" отправили образцы алкоголя на экспертизу, после которой станет ясно, насколько нелегальная выпивка опасна для жизни и здоровья потребителей.

Сейчас полиция разыскивает собственников помещения и изготовителей контрафакта.

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