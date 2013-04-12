В ЦАО задержаны подозреваемые в разбойном нападении на водителя

Полиция задержала двух безработных мужчин в возрасте 42 и 44 лет, подозреваемых в разбойном нападении на водителя машины. Предполагаемые преступники забрали деньги у водителя автомобиля, подвозившего их на Большой Никитской.

Сообщение о разбое поступило в полицию 11 апреля. По словам потерпевшего, он подвозил двух пассажиров, которые стали угрожать ему ножом, забрали деньги и скрылись с места преступления.

Оба задержанных оказались ранее судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления, сейчас они находятся под стражей. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье УК "разбой, совершенный группой лиц", сообщает ГУ МВД России по Москве.

Полиция просит москвичей, пострадавших от деятельности подозреваемых, звонить по телефонам: (495) 953-30-59, (495) 953-3-87 или в службу "02".

Фото: petrovka38.ru