Молодой человек задержан при попытке поджога иномарки

Во время патрулирования территории района "Беговой" сотрудники полиции задержали молодого человека. Он пытался поджечь автомобиль марки Nissan, припаркованный на Ленинградском проспекте.

Как сообщает ГУ МВД России по Москве, задержанным оказался 23-летний уроженец Молдавии, работающий на одной из столичных автомоек. В ходе личного досмотра у него была обнаружена и изъята бутылка с зажигательной смесью и спички.

Он рассказал, что пытался поджечь машину по просьбе своего работодателя. Владелец автомойки был в ссоре с хозяином иномарки и таким образом решил отомстить ему.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Он заключен под стражу.

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