В Мытищах закрыли подпольный цех по переработке рыбы

В Мытищинском районе полицейские обнаружили цех переработки браконьерской продукции. Это произошло в ходе расследования уголовного дела в отношении двух жителей Волгограда. Их задержали при транспортировке 48 килограммов черной икры.

На подпольном производстве в Московской области оперативники изъяли более 3 тонн осетровых рыб. Эксперты заключили, что вся партия была добыта нелегально.

На незаконном предприятии трудились приезжие из Средней Азии. Они находились на территории России незаконно.