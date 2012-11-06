На востоке Москвы задержан подозреваемый в перевозке наркотиков

Столичные полицейские задержали мужчину, имевшего при себе наркотическую смесь, состоящую из героина, 6-моноацетилморфина и ацетилкодеина.

Ночью 5 ноября сотрудники ДПС остановили для проверки иномарку Nissan. Водитель авто показался стражам порядка подозрительным, и они решили осмотреть машину. В ходе досмотра у мужчины был обнаружен десятиграммовая упаковка наркотика.

Задержанный, 29-летний уроженец Ярославской области, был доставлен в ОВД Измайлово.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере").

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