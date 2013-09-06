В дорожном конфликте на Павелецкой набережной пострадал водитель

На Павелецкой набережной в ходе дорожного конфликта избили водителя

На Павелецкой набережной произошла драка между водителями иномарок. Инцидент произошел 5 сентября около 12 часов дня.

Момент "разборок" запечатлен на ролике, снятом видеорегистратором. Bentley и Mercedes Gelandewagen "подрезали" Nissan. После того, как японский автомобиль остановился, водители вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. На владельца Nissan набросились прямо на дороге и избили. В конфликт не вмешался никто из проезжающих водителей.

Активисты "Синих ведерок" обратились в письмом в Министерство внутренних дел с просьбой назначить проверку по факту инцидента.

По данным "Синих ведерок", это не первая выходка водителей этого кортежа. Так, раньше они были замечены в проезде на красный свет и езде по трамвайным рельсам встречного направления.