06 февраля 2013, 17:54Происшествия
Подпольный цех по пошиву детских шапок ликвидирован в Подмосковье
Подпольный цех по пошиву детских головных уборов ликвидирован в Подмосковье. На производстве трудились 70 мигрантов из стран ближнего зарубежья.
Предприятие по производству контрафактной продукции было обнаружено в ходе рейда полицейских в поселении Апрелевка Наро-Фоминского района Подмосковья, сообщает пресс-служба областной полиции.
В цеху работали 70 наемных иностранных рабочих, выходцев из стран СНГ. Двадцать из них не имели документов, подтверждающих личность и легальность пребывания на территории России.
Производство велось в двухэтажном помещении, полностью оснащенном профессиональным оборудованием и элементами декора. Для проживания работников были созданы специальные места.
Никаких документов, разрешающих пошив продукции, правоохранителям обнаружить не удалось. Также отсутствовал и договор аренды здания. На рабочих местах были обнаружены детские шапки с логотипом одной из известных торговых марок.
На работников, нарушивших миграционное законодательство, составили протоколы об административном правонарушении.
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