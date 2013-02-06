Подпольный цех по пошиву детских шапок ликвидирован в Подмосковье

Подпольный цех по пошиву детских головных уборов ликвидирован в Подмосковье. На производстве трудились 70 мигрантов из стран ближнего зарубежья.

Предприятие по производству контрафактной продукции было обнаружено в ходе рейда полицейских в поселении Апрелевка Наро-Фоминского района Подмосковья, сообщает пресс-служба областной полиции.

В цеху работали 70 наемных иностранных рабочих, выходцев из стран СНГ. Двадцать из них не имели документов, подтверждающих личность и легальность пребывания на территории России.

Производство велось в двухэтажном помещении, полностью оснащенном профессиональным оборудованием и элементами декора. Для проживания работников были созданы специальные места.

Никаких документов, разрешающих пошив продукции, правоохранителям обнаружить не удалось. Также отсутствовал и договор аренды здания. На рабочих местах были обнаружены детские шапки с логотипом одной из известных торговых марок.

На работников, нарушивших миграционное законодательство, составили протоколы об административном правонарушении.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!