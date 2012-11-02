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Происшествия

02 ноября 2012, 16:40

Двое подростков обвиняются в разбойных нападениях на сверстников

криминал разбойные нападения суды обвинение грабежи

В Москве будут судить двоих подростков, совершавших разбойные нападения на сверстников, сообщает пресс-служба Московского следственного управления на транспорте.

13 июня 2012 года 16-летний студент на платформе "Марк" Савеловского направления встретил двоих 15-летних подростков и, угрожая им предметом, похожим на пистолет, забрал два мобильных телефона и скрылся.

4 июля злоумышленник вместе со своим 15-летним подельником на той же железнодорожной платформе ограбили еще двоих подростков, забрав у них деньги и мобильный телефон.

В отношении одного из грабителей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а другого, ранее судимого, заключили под стражу.

Дело передано в Бутырский районный суд Москвы. Преступники обвиняются по статье 162 Уголовного кодекса России "Разбой".

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