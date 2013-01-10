Опоивший и ограбивший пассажира таксист задержан в столице

В столице задержан таксист, грабивший клиентов

Оперативники задержали таксиста, который опоил и ограбил своего клиента.

Водителем оказался 51-летний уроженец Армении, который занимался в Москве частным извозом. На его след полицейские вышли после заявления жителя Подмосковья.

Мужчина рассказал следователям, что накануне он остановил машину в районе Котельнической набережной. Водитель предложил ему выпить в честь праздника, тот согласился. Однако после употребления алкоголя потерял сознание.

Очнулся потерпевший уже на улице. Мужчина обнаружил пропажу денег и дорогих часов. Ущерб он оценил в 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Изъятая у задержанного таксиста бутылка с алкоголем направлена на экспертизу. Если в жидкости обнаружат психотропные вещества, дело может быть переквалифицировано на статью "Разбой".