В Зеленограде задержали банду похитителей автомобильных номеров

Столичная полиция задержала двух граждан Молдавии, которые промышляли похищением автомобильных номеров. После кражи номера злоумышленники связывались с хозяевами автомобилей и предлагали выкупить украденное.

По данным следствия, преступники действовали по следующей схеме: сначала крали номера и оставляли на лобовом стекле машины записку с предложением выкупить знаки, затем, получив деньги, снимали их на территории Молдавии. Только после этого украденные номерные знаки возвращались владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В полицию поступило более 30 заявлений о краже автомобильных номеров.

В ходе расследования полицейским удалось выйти на след злоумышленников и вскоре подозреваемые были задержаны. Участниками преступной группы оказались двое граждан Молдавии. В ходе обыска по месту их временного проживания оперативники обнаружили несколько десятков записок, аналогичных тем, что были оставлены на местах преступлений. Кроме того, полицейским удалось обнаружить тетрадь с описанием тайников, где хранились похищенные номерные знаки, ноутбук, слесарные принадлежности, несколько мобильных телефонов и сим-карт.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы. Судя по записям в тетради, банда орудовала не только в Зеленограде, но и на территории Московской области. Ведется следствие.

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