Иск Владимира Ресина о защите деловой репутации удовлетворен судом

Во вторник, 19 февраля, Пресненский суд столицы удовлетворил иск бывшего вице-мэра Москвы Владимира Ресина о защите деловой репутации к ООО "Издательский дом "Регнум".

На сайте информационного интернет-ресурса в 2011 году была выложена запись с пресс-конференции, на которой координатор Общественной коалиции в защиту Москвы Роман Ткач заявил об "откровенном коррупционном факте, являющимся основанием для отставки Ресина и возбуждении уголовного дела", - сообщает РАПСИ.

Ресин потребовал у "Регнума" опровержения информации. Однако представители издательского дома подчеркнули, что опубликовали стороннее мнение, а не утверждение сотрудников редакции. В связи с этим ответчик попросил отклонить иск.

Добавим, что сегодняшнее заседание суда состоялось без стороны ответчика.