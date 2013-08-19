В районе Братеево построят детский дом-интернат

В районе Братеево появится детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Соответствующий конкурс объявил столичный департамент строительства.

"Победителю конкурса предстоит запроектировать здание детского дома вместимостью 300 мест, который будет предназначен для постоянного или временного проживания детей и подростков", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Предполагается, что на территории интерната помимо зоны проживания обустроят площадки для отдыха, комплекс для занятия спортом с бассейном, лечебно-диагностические и реабилитационные зоны, карантинное отделение и изолятор, административные и хозяйственные территории.

Также предусмотрено строительство парковки для машин сотрудников детского дома. Вход и территорию интерната оборудуют для удобства передвижения маломобильных групп граждан.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 43,9 миллиона рублей. На разработку проекта отводится 14 месяцев с момента подписания государственного контракта. Подведение итогов запланировано на 25 сентября.