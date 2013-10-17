Лучшим "народным участковым" Москвы стал полицейский из ЮЗАО

Лучшим "народным участковым" Москвы стал Павел Кропинов, работающий в ОМВД России по району Теплый Стан, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

За возможность представлять Москву боролись девять участковых уполномоченных полиции. За Кропинова было отдано более 14 тысяч голосов. Теперь он будет представлять столицу в федеральном этапе конкурса.

"Павел Кропинов уже более 17 лет служит в органах внутренних дел, с сентября 1996 года, в ОМВД России по району Теплый Стан — с 2011 года. Число граждан на обслуживаемой им территории составляет около пяти тысяч человек...За храбрость, проявленную при задержании преступника, Павел был награжден начальником УВД по ЮЗАО генерал-майором полиции Андреем Пучковым", - говорится в сообщении.

Третий всероссийский этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября. Победители и призеры будут награждены министром внутренних дел России в торжественной обстановке в канун дня участкового уполномоченного полиции - 17 ноября, добавили в ведомстве.